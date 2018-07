A juíza referiu ainda que o arguido assumiu parte dos factos, mas “não fez a completa interiorização do desvalor da sua conduta”.

O tribunal julgou ainda parcialmente procedente o pedido de indemnização cível, deduzido pelo irmão da vítima, condenando o arguido a pagar-lhe 52.500 euros.

O arguido vai manter-se em prisão preventiva até ao trânsito em julgado da decisão.

Durante o julgamento, o arguido, que vivia à data como sem abrigo e arrumava carros, contou que se descontrolou, quando pediu um copo de vinho à idosa e ela recusou.

“Não sei o que me passou pela cabeça. Agarrei a senhora por trás e coloquei-lhe um lenço na boca e a senhora caiu para trás, mas não tinha intenção de a matar”, disse o arguido.

O homem negou ainda ter agredido a idosa, admitindo que as lesões que a mesma apresentava tenham sido provocadas pelas quedas. “Eu não lhe toquei nem com uma unha. Não lhe bati”, afirmou o arguido, que também negou ter violado a octogenária.

O crime ocorreu na noite de 26 de maio de 2017, quando o arguido se deslocou a casa da vítima, em Salreu, para comprar uma galinha.

Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido agarrou a vítima por trás, quando aquela se baixou para apanhar uma galinha, e introduziu-lhe um lenço na boca, amordaçando-a com a fita adesiva.

De acordo com os investigadores, o arguido violou a idosa, desferiu-lhe vários golpes com um objeto contundente não concretamente apurado na cabeça e asfixiou-a.

Depois de matar a mulher, o arguido terá remexido toda a casa à procura de valores, retirando uma carteira contendo 145 euros e um telemóvel, indo depois deitar-se num quarto da casa.

Na manhã do dia seguinte, o arguido colocou o corpo da idosa no interior de uma arca frigorifica e fechou-a à chave, abandonando a casa ao anoitecer.

A vítima veio a ser encontrada por familiares, passados três dias, no interior da referida arca frigorífica, congelada e amordaçada com uma tira de fita adesiva e um lenço de senhora.

Além deste caso, o arguido estava ainda acusado de homicídio na forma tentada, por alegadamente ter tentado envenenar com um fármaco e um produto para desentupir canos, misturado com groselha, uma mulher com quem manteve um relacionamento amoroso, tendo sido absolvido relativamente a este crime.