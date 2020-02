O município de Penacova, no distrito de Coimbra, “através do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), tem vindo a intensificar a prevenção e o combate à praga da vespa velutina”, ação que vai reforçar com “a instalação, na área geográfica do concelho, de 400 armadilhas contendo atrativo açucarado”, afirma a Câmara daquela vila, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

As armadilhas fazem parte da “estratégia de combate à vespa velutina definida no âmbito do SMPC”, que vai ainda ficar responsável pela sua manutenção, substituição do atrativo e posterior recolha do mesmo para “prevenir a proliferação de plásticos indesejados no território”, explica o presidente da autarquia, Humberto Oliveira.

“É nossa firme convicção que a constituição de uma equipa para combater especificamente esta problemática, nos permitiu recolher e tratar dados de que não dispúnhamos anteriormente e que hoje são determinantes para que possamos perceber a dimensão desta praga e para que, efetivamente, possamos combatê-la com uma estratégia bem definida e planeada”, sustenta, citado pela Câmara, Humberto Oliveira.

A Câmara de Penacova criou, em 2019, uma equipa multidisciplinar dedicada exclusivamente à vigilância e controlo da vespa velutina no concelho, para, “de forma concertada, trabalhar de perto com os apicultores e ajudar a suprir as suas dificuldades”.