Em comunicado, a Comissão Concelhia do PCP “saúda a determinação e luta da população de Penacova” que levou à saída da APIN, “para onde nunca devia ter entrado”.

Os comunistas criticam “a enorme hipocrisia do PS e do presidente da Assembleia Municipal [o socialista Pedro Coimbra], que na manifestação do dia 29 de fevereiro se escondeu do povo, tendo apenas feito duas breves aparições, abandonando na prática o decorrer dos trabalhos” do órgão autárquico.

“Todo este processo foi delineado, proposto e aprovado pelo PS, nos órgãos em que tem maioria absoluta, Câmara e Assembleia Municipal (AM), assim como pelo PSD, que com a sua abstenção ficou a ver para que lado é que a coisa tombava”, acrescentam.

Na quarta-feira, a AM de Penacova, no distrito de Coimbra, aprovou por unanimidade (PS, PSD e CDU) a “saída imediata” da APIN, na sequência de uma proposta do presidente da mesa, Pedro Coimbra, deputado na Assembleia da República e presidente da Federação de Coimbra do PS.