Penafiel inicia na sexta-feira a edição de 2018 do Festival da Lampreia, que prossegue até 25 de março, com a participação de 15 restaurantes e, no último fim de semana, com uma tenda gigante em Entre-os-Rios para degustação.

De acordo com uma fonte da organização, a cargo da autarquia local, está garantido que no âmbito do festival os apreciadores poderão degustar a iguaria em mais restaurantes do concelho do que em 2017. Um estabelecimento do concelho vizinho de Marco de Canaveses também se associou este ano ao evento gastronómico.

Ao longo das próximas quatro semanas, promete a entidade promotora, não faltará aquela especialidade à mesa dos restaurantes aderentes, preparada de acordo com o receituário tradicional de Penafiel, mantendo-se as duas opções, lampreia à bordalesa ou com arroz, conforme a preferência dos apreciadores.

Alguns desses restaurantes, quase todos nas proximidades dos rios Douro ou Tâmega, são afamados há décadas pela forma como confecionam a lampreia, merecendo por esta altura do ano a visita de centenas de apreciadores, grande parte dos quais de fora do concelho, o que ajuda a animar a economia local.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Penafiel, Antonino Sousa, destacou a participação de vários restaurantes localizados em vários pontos do concelho, no âmbito da Rota da Lampreia.

"O objetivo é proporcionar a quem nos visita uma oportunidade de aprofundar a nossa gastronomia e a beleza do vasto património penafidelense", comentou.

O festival vai terminar, no fim de semana de 23 a 25 de março, com a habitual instalação de uma tenda gigante, em Entre-os-Rios, junto ao rio Douro. Naquele espaço, onde estarão cinco restaurantes, os comensais poderão degustar a lampreia por 10 euros e assistir a alguns momentos de animação musical.

Será também nesse fim de semana, concretamente no sábado, dia 24, que acontecerá a primeira entronização da Confraria da Lampreia de Entre-os-Rios.