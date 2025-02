No passado sábado, Adrián Simancas estava a andar de caiaque com o seu pai, Dell, na Bahía El Águila, perto do farol de San Isidro, no Estreito de Magalhães, quando uma baleia veio à superfície e o engoliu, no seu caiaque amarelo, durante alguns segundos, conta o The Guardian.

O momento foi captado em vídeo por Dell. "Fica calmo, fica calmo", diz depois de o seu filho ter sido libertado da boca da baleia.

Veja aqui:

"Pensei que estava morto", disse Adrián à Associated Press. "Pensei que me tinha comido, que me tinha engolido".

Adrián descreveu ainda o "terror" desses poucos segundos e explicou que o seu verdadeiro medo só se instalou depois de emergir, receando que o enorme animal magoasse o seu pai ou que entrasse em hipotermia devido às água geladas do Estreito de Magalhães.

Após alguns segundos na água, Adrián conseguiu alcançar o caiaque do pai e foi rapidamente assistido. Apesar do susto, ambos voltaram à praia sem ferimentos.