O português Pepa é o novo treinador da equipa de futebol do Cruzeiro, com o técnico a assinar um contrato válido até ao final do ano de 2023, anunciou hoje o clube brasileiro.

"O Cruzeiro oficializou, na tarde desta segunda-feira, a contratação do seu novo técnico do futebol profissional. Pepa, de 42 anos, chega à Toca da Raposa para comandar a equipa celeste. O técnico português assina contrato válido até o fim deste ano", refere o clube em comunicado. Pepa esteve ao serviço dos sauditas do Al Tai até janeiro, altura em que deixou a equipa, substituindo agora o uruguaio Paulo Pezzolano na equipa do Cruzeiro. Como técnico principal, Pepa já treinou Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, para além do Al Tai, depois de uma carreira como jogador em que chegou à equipa principal do Benfica, mas que terminou cedo devido a problemas físicos. Pepa vai, assim, aumentar para oito o número de treinadores portugueses no campeonato brasileiro, juntando-se a Abel Ferreira (Palmeiras), Vítor Pereira (Flamengo), Luís Castro (Botafogo), Pedro Caixinha (Bragantino), Renato Paiva (Bahia), António Oliveira (Coritiba) e Ivo Vieira (Cuiabá).