Segundo o IPMA, vai ser registada uma "pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro", bem como "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da faixa costeira ocidental".

Contudo, o céu vai estar "geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã, aumentando temporariamente de nebulosidade, em especial por nuvens altas, durante a tarde".

Quanto ao vento, este vai ser "em geral fraco predominando do quadrante leste, rodando para o quadrante oeste durante a tarde".

Está ainda prevista uma "pequena subida da temperatura mínima", mas uma "pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro".

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Bragança) e os 18 (em Lisboa, Faro e Coimbra) e as máximas entre os 26 (em Viana do Castelo) e os 34 (em Santarém).