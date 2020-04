A realidade que vivemos hoje com a pandemia da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, tem uma dimensão imensa à escala global. Ao mesmo tempo, concretiza-se dentro de cada um de nós, a cada segundo.

É tão simples quanto não ter vontade de fazer uma refeição. E tão complexo que por vezes entramos em espirais destrutivas de que temos dificuldade de sair.

Tão simples como sentir o coração a bater mais rápido. E, ao mesmo tempo, profundo a ponto de não conseguirmos discernir tudo o que está por detrás daquele batimento acelerado.

Numa pandemia que leva as economias mundiais a pararem, as populações a ficarem fechadas em casa, os políticos a tomarem decisões inéditas, descemos da imensidão das pesadas estruturas para o concreto dos nossos organismos e para a subjetividade das nossas mentes.

O desconhecido e a incerteza trazem ansiedade. A ansiedade, se se prolongar muito no tempo, pode implicar trauma e cuidados de apoio psicológico a médio e longo prazo. Há perdas a vários níveis que justificam que se fale até em luto.

O que é isto que estamos a sentir? Sentimos todos da mesma maneira? Temos de ser otimistas a toda a hora?

Para nos ajudar a responder a estas e outras perguntas, o SAPO24 falou com Ana Santos, psicóloga clínica que fundou a consulta do luto no PIN e membro da equipa do serviço de pedopsiquiatria do hospital Fernando da Fonseca (mais conhecido por Amadora-Sintra).

Ana Santos lembrou, no final, um livro que nos ensina a olhar para o sol como metáfora da regulação emocional. Antes disso, falámos de luto e de trauma, de sinais de alerta e de estratégias saudáveis, do agora e do depois.

O luto normalmente é associado à morte. Mas não se faz luto só nessas situações…

Não, o luto não tem de ser só por morte. Tem muito mais que ver com a experiência de perda de algo. Há o luto por divórcio, o luto por diagnóstico de uma doença, por perda de um contexto social, de um cargo profissional. Tudo isto podem ser experiências de perda.

Perdemos a rotina, podemos perder o contacto ou a proximidade com algumas pessoas. E, sim, perdemos pessoas

O momento que vivemos atualmente é um desses casos?

Numa visão mais imediata, acho que ainda estamos muito no campo da ansiedade e do stress. Tudo o que temos de gerir para rapidamente nos readaptarmos a uma nova rotina e a novos papéis. Todas as orientações que têm estado a ser dadas são precisamente para que isso não aconteça - para as pessoas manterem a relação, telefonarem, usarem as novas tecnologias. Precisamente para não haver uma experiência de perda da relação. Pode não haver proximidade física, mas não significa que não haja uma relação.

Mas, na continuidade e tal como já tem vindo a acontecer, também nos confrontamos com as notícias de morte e a experiência de perda. Perdemos a rotina, podemos perder o contacto ou a proximidade com algumas pessoas. E, sim, perdemos pessoas. Por outro lado, podem existir perdas secundárias.

O que são?

São as perdas que vêm com as alterações financeiras, alterações no emprego, etc. Por causa delas temos de mudar os filhos de escola, mudar de casa. Podemos ter muitas perdas secundárias ao longo deste processo. Ainda não sabemos muito bem quais é que são todos os impactos que isto vai ter depois. Há duas visões muito diferentes: uma mais imediata, na resposta de emergência e de adaptação. E outra no médio e longo prazo, com outras áreas de intervenção, onde o trabalho de luto e trauma será importante.

Para onde é preciso olhar nesse médio, longo prazo?

Há quem possa começar a desenvolver coisas mais complicadas a nível da ansiedade, quadros depressivos por perdas reais - se alguém adoecer seriamente ou se perder alguém -, stress pós-traumático, para quem está a dar resposta no terreno, num nível mais intenso e constante de ansiedade e de exposição. Com as perdas já reais, o apoio nos processos de luto também será essencial. Seja por covid, seja por outras causas, que se misturam nesta fase tão exigente.

Que elementos tornam esta vivência potencialmente traumática?

Por definição, uma experiência traumática é uma experiência à qual não conseguimos atribuir sentido, que esgota ou dá a sensação que esgota os nossos recursos para nos protegermos ou protegermos os outros, para impedirmos alguma coisa de acontecer, em que nos sentimos desamparados. Pode ser uma experiência isolada e curta (como, por exemplo, um assalto) ou algo mais mantido no tempo, que enfrentamos de forma cumulativa.

O que é que se pode fazer agora para contribuir para que assim não seja?

É preciso criar respostas não só de apoio profissional mas também entre pares - os colegas falarem uns com os outros, pedirem ajuda, pedirem para parar, dizerem que não aguentam. Isto tem de estar bem instalado e parece-me claramente que as entidades e instituições criaram redes de apoio aos seus profissionais precisamente pensando naquilo de que eles vão precisando sem que cheguem ao limite.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direto com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

O que está a ser feito?

Por exemplo, o hospital Fernando da Fonseca [Amadora-Sintra] e os hospitais da Universidade de Coimbra, organizaram-se para terem respostas de apoio psicológico presencial ou telefónico para os profissionais de saúde. Nestes, a ideia dos apoios psicológicos e de prestar suporte às equipas que estão a dar resposta no direto é sempre preconizada pensando que são os colegas que criam respostas. É só interno. São as próprias instituições que percebem que é preciso criar respostas de apoio para quem está no terreno. Também tenho percebido que há instituições de ensino a fazer isto, como por exemplo o ISPA [Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida], que desenvolveu uma linha de apoio aos profissionais de saúde. Isto acontece precisamente porque as pessoas já conseguem antecipar o desgaste que vai ser.