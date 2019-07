O Santuário de Fátima anunciou hoje que as celebrações, a realizar nos dias 12 e 13, serão presididas pelo bispo auxiliar de Lisboa Daniel Batalha Henriques.

O programa começa no dia 12, com a “Saudação a Nossa Senhora” na Capelinha das Aparições, seguindo-se o rosário, a procissão das velas e a missa da vigília.

Para a igreja católica, a peregrinação aniversária de julho assinala “a terceira aparição de Nossa Senhora aos videntes Lúcia, Francisco e Jacinta”, em 13 de julho de 1917.

Daniel Henriques é um dos mais recentes bispos portugueses, tendo sido nomeado para as atuais funções pelo Papa Francisco no ano passado.

As celebrações culminam com a missa internacional no recinto do santuário e a Procissão do Adeus.