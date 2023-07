O alerta surge no sentido de evitar que as refeições associadas ao QR Code não sejam indevidamente distribuídas. Cada peregrino que adquiriu um pacote com alimentação tem direito a duas refeições por dia.

"Mostra-o somente quando necessário e não o fotografes", foi referido numa notificação da aplicação Lisboa2023, disponível gratuitamente nos sistemas Android e IOS.

O SAPO24 sabe que foi transmitida informação às paróquias para reforçarem este alerta junto dos seus grupos, uma vez que já foram registados "casos de fraude".

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, com o Papa Francisco, de 1 a 6 de agosto.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.