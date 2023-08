A saída de peregrinos do Parque Eduardo VII decorreu hoje com normalidade, depois da primeira missa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com as pessoas a saírem sobretudo em grupos, após a bênção do cardeal-patriarca, às 20:30.

Após a comunhão, algumas pessoas começaram a sair do recinto, esta semana denominado Colina do Encontro e que esteve praticamente lotado, mas foi quando Manuel Clemente pediu a todos que "anunciem o Evangelho' e desejou "boa jornada" em várias línguas, que a maioria se começou a dirigir aos vários pontos de saída. Com os corredores cheios de gente, que saía ordeiramente sob orientação de voluntários e elementos da segurança, começaram a abrir-se algumas clareiras no parque. Contudo, a festa continuava, uma hora depois, com o Festival de Juventude, ao qual muitos assistiam já deitados no relvado, evidenciando algum cansaço. A organização remeteu para quarta-feira a divulgação de dados sobre o número de pessoas que assistiram à missa, que marcou o arranque da JMJ de Lisboa. Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre hoje e domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco. As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.