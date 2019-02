O documento, sobre o qual o Estado exerceu o direito de opção no momento da compra, vai ser apresentado pela Polícia Judiciária (PJ), no Porto, antes de ser oficialmente entregue à guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa.

O pergaminho, que se encontrava em posse de um particular, foi submetido a testes laboratoriais que demonstraram a sua autenticidade, segundo a mesma fonte.

O documento esteve em leilão na Internet e, efetuadas as devidas diligências sobre a sua autenticidade, sobre a qual havia poucas dúvidas, foi adquirido ao proprietário por 750 euros, tendo o Estado exercido o direito de opção, consagrado na Lei do Património Cultural, disse à agência Lusa o diretor do ANTT, Silvestre Lacerda.

Em 20 de novembro passado, a PJ anunciou que apreendera o documento.

"Dada a importância e valor inestimável do documento, e lograda que foi a tentativa de compra por parte do Arquivo Nacional, esta instituição comunicou o seu eventual descaminho da legítima tutela do Estado, dando origem a investigação por parte da Polícia Judiciária", salientou então a PJ.

De acordo com esta polícia de investigação, o pergaminho foi então alvo de perícia, no sentido de comprovar a sua autenticidade, para ser depois entregue ao ANTT.

Silvestre Lacerda, em declarações à agência Lusa no início de janeiro último, realçou que este pergaminho "está registado na Chancelaria de D. Fernando, tal como os restantes livros de Chancelaria Régia, com documentos desde o século XIII até ao século XIX".

Estes livros encontram-se à guarda do ANTT.