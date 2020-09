"Apresentamos 'Período', uma nova tonalidade vermelha criada para quebrar o estigma em torno da menstruação e promover a positividade do período", escreveu a Pantone nas suas redes sociais.

Trata-se de um "tom vermelho ativo e aventureiro", com o qual o instituto da cor quer encorajar "as pessoas que menstruam a se sentirem orgulhosas de quem são", explicou Laurie Pressman, a vice-presidente da Pantone, citada pelo The Guardian.

Segundo a marca sueca, a cor corresponde a um “tom original de vermelho que representa um fluxo regular”, escreve o diário britânico.

A mensagem da Pantone vai ao encontro da igualdade de género e defesa das pessoas transsexuais: a campanha da cor "Período" é para todos, "independentemente do sexo, se sentirem confortáveis ​​para falar espontaneamente e abertamente sobre esta função corporal pura e natural".

A campanha Seen+Heard (“Visto+Ouvido”, numa tradução livre) tem como “estandarte” este novo tom de vermelho. Em conjunto com a marca sueca de produtos de higiene feminina Intimina, o Pantone Color Institute desenvolveu este tom vermelho em apoio à campanha global que quer tornar "a menstruação mais visível e normalizar esta função corporal".

“Hoje, em todo o mundo, milhões de mulheres e raparigas ainda sofrem devido ao estigma associado ao período. Muitas meninas perdem dias de escola essenciais, ou até abandonam completamente [a escola], o que é um dos motivos pelos quais tantas mulheres vivenciam a pobreza durante toda a vida. Sem o estigma à volta do período, mais mulheres poderão escapar à pobreza, atingir o seu potencial e fortalecer as suas comunidades. Esta campanha importante irá ajudar a mudar isso”, disse Jillian Popkins, que pertence à direção da ActionAid no Reino Unido.

O sistema de cores da Pantone foi desenvolvido em 1963, nos Estados Unidos, para resolver o problema de consistência de cor na indústria gráfica. Hoje, a paleta da marca conta com 2625 amostras de cores.

Todos os anos a Pantone escolhe "a cor do ano". A de 2020 foi o Azul Clássico, tom ao qual a empresa associa o sentimento de calma.