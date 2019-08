Associação Portuguesa de Técnicos de Exercício Físico (APTEF) defende que os profissionais que representa devem ter tratamento fiscal igual ao dos paramédicos e outros profissionais de saúde. Ou seja, em vez de regulados à taxa normal de IVA (23%), enquanto equiparados profissionalmente a estes, devem ser isentos de pagamento desse imposto, tal como sucede com essas categorias profissionais.

Para tal, socorrem-se de um parecer jurídico realizado pela Abreu Advogados (Alexandre Miguel Mestre e Margarida Marques Carvalho), que agora tornam público, e que menciona que o quadro de atuação dos Técnicos de Exercício Físico (TEF) deve ser inserida no conceito de “outras profissões paramédicas”, constantes no art. 9 do CIVA – artigo que isenta essas profissões do imposto.

O parecer jurídico evidencia o facto de que a isenção de IVA aos TEF, enquanto “profissões paramédicas”, em casos concretos como na atividade de personal trainer, poderá permitir a “redução drástica” do valor do IVA cobrado por estes técnicos aos ginásios, o que poderá refletir-se, no limite, numa “redução do valor das mensalidades destes estabelecimentos para benefício dos atuais e futuros utilizadores”. Como consequência, poderá ocorrer um acréscimo de procura de mais pessoas pela atividade física orientada, com possível “reflexo direto nos custos de saúde suportados pelo Estado”.