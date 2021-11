“Considerando os dados das capturas efetuadas pela frota portuguesa, de imperadores nas águas da União Europeia e águas internacionais das subzonas 3,4,5,6,7,8.9,10,12 e 14 do CIEM [Conselho Internacional para a Exploração do Mar], verifica-se que a quota de pesca atribuída às embarcações registadas em portos do continente encontra-se esgotada”, lê-se numa nota divulgada pela DGRM.

Assim, a pesca, manutenção a bordo, transbordo, desembarque e venda de imperadores, capturados pelas embarcações registadas nos portos do Continente, está interdita a partir das 00:00 de sexta-feira.

Em setembro, a DGRM já tinha avisado que a quota do imperador estava em 80% de utilização.

