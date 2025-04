Hoje, 3 de abril, expira definitivamente a concessão de autorização de residência para cidadãos que não pertencem à União Europeia (UE) que adquiram imóveis no valor igual ou superior a 500 mil euros. Os vistos foram lançados em 2014, durante o pior da Grande Recessão, e acabaram no meio da crise imobiliária.

Em Espanha, este mecanismo foi incluído na lei de apoio ao empreendedorismo aprovada pelo governo do PP em 2013 e entrou em vigor em 2014. Foram concedidas autorizações de residência a estrangeiros que investissem pelo menos 500.000 euros numa casa em Espanha, excluindo quaisquer hipotecas. Também foi concedido a estrangeiros que fizeram um investimento inicial de dois milhões de euros ou mais em títulos da dívida pública espanhola ou um milhão de euros em ações ou participações societárias em empresas de capital espanhol com atividade empresarial real. Podiam ainda ser atribuídos aos investidores de um milhão de euros em fundos de investimento, fundos de investimento fechados ou fundos de capital de risco estabelecidos em Espanha.

Nas palavras do governo da altura, o objetivo era: "Flexibilizar o desenvolvimento da atividade empresarial e do investimento internacional em Espanha, pois oferece maiores facilidades para a mobilidade internacional, além de incentivos como a concessão de residência a três tipos de investidores".

O atual governo socialista acredita que esta medida pode estar a contribuir para o endurecimento do mercado imobiliário em certas áreas de Espanha. "A eliminação do visto dourado imobiliário serve para fornecer oportunidades para aqueles que atualmente lutam para aceder a habitações em locais específicos, onde as pressões de preço e a falta de oferta são um desafio. Esta mudança é uma boa notícia para todos", disse a Ministra da Habitação Isabel Rodríguez, em declarações citadas pelo jornal espanhol El País.

Segundo o jornal, Espanha concedeu 22.430 vistos gold até 2023, de acordo com os últimos dados disponíveis do Observatório Permanente de Imigração do Ministério da Inclusão, Seguridade Social e Migração.