Diversos 'pesos pesados' do Governo francês cessante foram confirmados no novo Governo do Presidente da República francês, Emmanuel Macron, e de Gabriel Attal, há dois dias nomeado primeiro-ministro, anunciou hoje uma fonte oficial.

Entre as figuras do anterior executivo, chefiado por Élisabeth Borne, agora reconduzidas nas respetivas pastas estão Bruno Le Maire, como ministro da Economia, e Gérald Darmanin, como ministro do Interior. Outros responsáveis da maioria que se manterão nos cargos são Sébastien Lecornu, à frente do Ministério das Forças Armadas, e Eric Dupond-Moretti, do da Justiça. Para substituir Catherine Colonna na pasta da Europa e dos Negócios Estrangeiros, foi hoje nomeado o líder do partido do Presidente, Stéphane Séjourné, muito próximo de Macron, de quem foi conselheiro, e também eurodeputado. A principal surpresa é a nomeação de uma figura da direita parisiense, Rachida Dati, ex-ministra da Justiça no mandato presidencial de Nicolas Sarkozy (2007-2012), como ministra da Cultura.