O pesqueiro encontrava-se a cerca de quatro milhas da ilha. Devido ao vento forte e à enorme carga corria o risco de virar-se: a tragédia foi evitada graças à intervenção das lanchas patrulha da Guarda Costeira e da Guarda di Finanza italianas, que escoltaram a embarcação até ao porto.

A chegada dos 450 migrantes juntou-se à dos cerca de 500 que tinham chegado à ilha em 30 pequenas embarcações nas últimas 24 horas e que provocaram uma nova emergência em Lampedusa, que conta com um centro de acolhimento para cerca de 200 pessoas e no qual se encontram agora instaladas mil.

O novo desembarque originou o protesto de um grupo de cidadãos encabeçado pela ex-senadora da Liga Ángela Maraventano, que tentou evitar a passagem dos veículos de emergência para o molhe.

A situação na ilha tinha levado no sábado o autarca de Lampedusa, Totò Martello, a enviar uma carta ao Presidente tunisino, Kasis Saied, ameaçando-o de chegar ao país do Norte de África com o seu barco, seguindo a rota dos migrantes em sentido inverso.