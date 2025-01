As senadoras republicanas Lisa Murkowski, do Alasca, e Susan Collins, do Maine, romperam com o Presidente Donald Trump e os seus aliados que montaram uma extensa campanha pública para pressionar a confirmação de Hegseth.

Veterano do Iraque e do Afeganistão, Hegseth, de 44 anos, é conhecido por defender políticas radicais como a militarização da fronteira com o México e restrições a mulheres e pessoas transexuais no exército norte-americano.

O ex-apresentador da Fox News e militar veterano teve a sua aptidão para a função questionada após a nomeação feita pelo Presidente, Donald Trump, enquanto enfrentava alegações de consumo excessivo de álcool, abuso sexual ou má gestão financeira de um grupo sem fins lucrativos.