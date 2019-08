"O porto da Horta é um porto pequeno e limitado e não concordamos, de maneira nenhuma, que seja entulhado com pedra e betão", explicou o empresário José Henrique Azevedo, proprietário do Peter Café Sport, primeiro subscritor da petição, que apela à população local para que salve o porto da Horta.

Em causa está a construção, programada pela empresa Portos dos Açores, de um novo cais acostável, com mais de 300 metros de comprimento, no interior do porto, que servirá para prolongamento da marina, mas que só é acostável por um dos lados, uma vez que leva enrocamento exterior, para dissipar a agitação marítima.

"A ondulação que existe no porto, vai continuar a existir", insistiu José Henrique Azevedo, ladeado por um grupo de empresários e operadores turísticos que contesta a obra, adiantando que, para reduzir a agitação marítima no interior daquela infraestrutura "é preciso fazer alguma coisa fora do porto e não dentro".

O projeto, já apresentado publicamente pelo presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, aguarda apenas o estudo de impacto ambiental para que a obra possa ser lançada a concurso, mas, apesar disso, tem sido muito contestado na ilha.