O apelo é feito por entidades como a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, que lamentam a falta de medidas para proteger a população da doença.

Em comunicado, as entidades afirmam que "o tempo da saúde não pode esperar pelo tempo da política" e avançam que a vacina contra a zona aguarda a inclusão no PNV há mais de um ano. Ainda indicam que a vacina está comprovada cientificamente e a sua proteção é eficaz por mais de 11 anos.

“Esta vacina já foi incluída nos calendários vacinais de 13 países europeus, ao contrário de Portugal, que mantém esta prevenção como um privilégio de quem pode pagar, uma discriminação económica num país que tem como pilar a equidade no acesso à saúde”, afirmam.

Segundo os peticionários, a vacinação contra a zona não tem qualquer comparticipação, e os dados apresentados revelam que no período de um ano, quase 63 mil adultos foram diagnosticados e necessitaram de cuidados de saúde, na sequência de um episódio de zona.

O custo anual estimado da doença chega aos 10,2 milhões de euros, e as associações lamentam que o Governo permaneça "em silêncio, enquanto os portugueses continuam vulneráveis e desprotegidos".

A petição está disponível aqui.

O que é a zona?

É uma doença infecciosa que se manifesta em pessoas que já tenham tido varicela, uma vez que é provocada pelo mesmo vírus, que fica adormecido e é reativado.

Quem pode sofrer de zona?

Pode sofrer de zona qualquer pessoa que tenha tido varicela, e é mais comum em adultos do que em crianças. As pessoas que têm uma vez raramente desenvolvem um segundo episódio. Apresentam fatores de risco pessoas idosas, com um sistema imunitário debilitado ou que tenham tido contacto com outra pessoa com varicela.

Quais são os sintomas?

Caracteriza-se principalmente pelo aparecimento de um erupção cutânea, normalmente composta por pequenas bolhas com líquido.

Ao contrário da varicela, em que as borbulhas se espalham por toda a pele, as lesões de zona concentram-se numa área. Ainda que possam surgir em qualquer área, são mais comuns na região torácica, apenas num dos lados. No entanto, em pessoas com o sistema imunitário muito debilitado, as bolhas podem espalhar-se por toda a pele.

Nos dias que antecedem o aparecimento das lesões, é comum haver dor, ardor ou formigueiro no local.

A importância da vacina

Segundo o Portal Europeu de Informação sobre Vacinação, uma iniciativa da União Europeia, a melhor forma de prevenir a zona é através da vacinação. A vacina não só ajuda a reduzir o risco de desenvolver a doença, como também diminui a probabilidade de complicações se a zona ocorrer.

É uma vacina recomendado por vários Estados-Membros da UE, para determinados grupos da população, com base na idade ou na condição médica.