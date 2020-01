Em causa, segundo os promotores, está o “aumento da área de estufas” no Perímetro de Rega do Mira, que abrange os concelhos de Odemira, no litoral alentejano, e Aljezur (Algarve), na costa vicentina, e a "contratação de milhares de trabalhadores asiáticos em condições pouco claras".

“Temos cerca de 11 por cento da agricultura intensiva coberta por plástico e aquilo que a resolução [do Conselho de Ministros] diz é que pode vir a aumentar até 40 por cento, além da autorização, a título excecional, de contentores dentro das explorações agrícolas”, disse hoje à agência Lusa Fátima Teixeira, porta-voz do movimento que lançou a petição.

Na petição, o movimento, composto por cidadãos “preocupados e indignados” com o “avanço descontrolado das explorações agrícolas”, alerta para as consequências “nefastas” de práticas agrícolas “que apostam na utilização intensiva de água para rega, plásticos, fertilizantes e pesticidas sintéticos”.

“Tudo isto não seria tão grave se não estivéssemos a falar do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, uma zona de excelência, com recursos ambientais que é preciso proteger. Estamos a destruir um património ambiental que é único”, alertou a fundadora do movimento.