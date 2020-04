No final da reunião com primeiro-ministro, António Costa, que está desde o início da tarde a receber todos os partidos com assento parlamentar sobre o plano de reabertura devido à pandemia, o deputado do PEV José Luís Ferreira avisou que esta vai ser “uma caminhada longa e demorada” de “aproximação à normalidade”.

“Até porque o bom senso recomenda que a caminhada seja prudente, cautelosa, progressiva, responsável e também acompanhada ao longo do tempo pena de deitarmos tudo a perder e, portanto, cada passo que for dado terá que ser um passo com os pés bem assentes na terra”, apontou.

José Luís Ferreira afirmou que, em termos do relançamento da economia “essa caminhada também está dependente da forma como o Governo conseguir travar esta onda de despedimentos” e de como conseguir garantir a sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas.

Em termos de preocupações, José Luís Ferreira referiu que o partido destacou a necessidade de “reforçar a frequência do ponto de vista de oferta ao nível dos transportes públicos para se cumprir o distanciamento”, assim como a desinfeção e limpeza.