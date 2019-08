A “grilagem” é, no Brasil, a falsificação de documentos para ilegalmente tomar posse de terras devolutas ou de terceiros.

A PGR declarou que ficou decidido naquela reunião que as queimadas vão ser investigadas de forma coordenada pelos diferentes ramos do Ministério Público.

“Como resultado da reunião de hoje, estou a requisitar a instauração de inquérito para promover a persecução penal daqueles que incentivaram que queimadas fossem adotadas em terras federais e em terras de unidade de conservação federal ao longo da floresta”, disse Dodge, citada pelo portal de notícias UOL.

“O que nós queremos é sincronizar a atuação do Ministério Público brasileiro para que as queimadas e os incêndios cessem e para que os infratores, aqueles que estão a cometer esses gravíssimos crimes de pôr fogo na floresta, sejam identificados e punidos”, concluiu a procuradora-geral da República do Brasil.

Apesar de o “dia do fogo” estar sob investigação, tanto do Ministério Público como da Polícia Federal, diretores de sindicatos que representam os produtores rurais dos municípios de Altamira e de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, afirmaram à agência Brasil não terem conhecimento da suposta participação de agricultores da região no suposto plano de atear fogo na região.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.

O Ministério da Economia brasileiro cedeu na segunda-feira 38,5 milhões de reais (8,3 milhões de euros) ao Ministério da Defesa para ações de combate a incêndios e delitos ambientais na Amazónia, após ter bloqueado inicialmente parte do orçamento destinado para esse fim.

Depois da pressão internacional por causa dos incêndios naquela região, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, autorizou na sexta-feira passada o emprego de militares das Forças Armadas numa operação de “Garantia da Lei e da Ordem” para combater as queimadas na floresta.

As ações de “Garantia da Lei e da Ordem” tinham orçamento aprovado de 47,5 milhões de reais (10 milhões de euros), mas apenas cerca de 7,1 milhões (1,5 milhões de euros) estavam a ser utilizados, segundo anunciou o Ministério da Economia.