A procuradora-geral da República, Lucília Gago, intervém no III Fórum Nacional Contra a Violência Doméstica, com o tema “O papel da justiça na prevenção e combate à violência doméstica e na construção de uma relação de confiança entre a sociedade e as respostas do Estado”, na sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, 23 de novembro de 2023. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Lusa