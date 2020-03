No documento, a que a Lusa teve acesso, o SPAC referiu que a ordem de trabalhos incluiu a “análise dos atropelos ao Acordo de Empresa [AE], que é um instrumento de regulação coletiva de trabalho, instrumento este que, por lei, é resultado de negociação entre as partes. Todavia, o mesmo tem sido alvo de várias interpretações unilaterais e abusivas por parte da TAP Portugal, configurando violações graves aos direitos dos pilotos”.

Segundo o comunicado, o sindicato diz ter sido confrontado “com a revogação, sem consulta ao SPAC, de um protocolo negociado de boa-fé entre o SPAC e a TAP, protocolo esse que se destinou a compensar, há 16 anos, a classe de pilotos pela não atribuição de aumentos salariais, através da concessão de facilidades de passagem”, indicou a nota.

Os associados do SPAC debateram ainda a “aplicação de novas práticas como a cobrança de formação aos novos pilotos, com descontos nos vencimentos (já considerados ilegais em sentença judicial)”, bem como questões relacionadas com a atribuição de folgas, a eliminação do subsídio complementar de refeição de serviço em certas situações e o impasse na assinatura de um protocolo de 'e-learning' proposto pelo SPAC, entre outros pontos.

A direção do SPAC apresentou ainda um acordo com a TAP sobre a questão do término da facilidade de passagem que foi, de acordo com o documento, rejeitado pela maioria dos associados numa votação durante a reunião.