As imagens são de uma exibição noturna que fez parte do festival “Race for Rhinos”, celebrado em Suan Pan, e nelas pode ver-se um dos quatro aviões que participaram no evento a deslizar sobre a água ao anoitecer, como se sob as rodas da máquina existisse um par de esquis aquáticos.

Segundo Grant Timms, de 36 anos, e um dos membros da equipa, “as condições eram perfeitas para a equipa realizar a acrobacia”.

A equipa Flying Lions é uma equipa de formação acrobática com base na África do Sul, que opera com cinco aviões norte-americanos de Harvard. A equipa está em funcionamento desde 1999 e participa em muitas exibições aéreas importantes na África do Sul durante a temporada de exibições aéreas.

Esta não foi a primeira vez que os Flying Lions fizeram esqui aquático sobre o lago de Suan Pan, mas foi a primeira vez com público.