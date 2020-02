O velório do ex-ministro socialista Joaquim Pina Moura realiza-se em Lisboa no domingo e o funeral sai segunda-feira para o cemitério Prado do Repouso, no Porto, disse à Lusa fonte da família.

O ex-ministro da Economia e das Finanças Joaquim Pina Moura morreu na quinta-feira em casa, em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa. O velório realiza-se no domingo das 15:00 às 23:00 “no antigo museu dos Coches, em Belém, e o funeral na segunda-feira para o cemitério Prado do Repouso, a partir das 14:00”, disse à Lusa o filho, o fotojornalista João Pina. Natural de Loriga, Seia (distrito da Guarda), Pina Moura frequentou o curso de Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e foi dirigente da Associação de Estudantes entre 1972 e 1974. Licenciado em Economia, obteve uma pós-graduação em Economia Monetária e Financeira pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, onde foi assistente. Foi membro do Partido Comunista Português entre 1972 e 1991, tendo aderido ao Partido Socialista em setembro de 1995. Joaquim Pina Moura exerceu o cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Guterres até 1997, ano em foi nomeado ministro da Economia do XIII Governo Constitucional. Em 1999, foi nomeado ministro das Finanças e da Economia do XIV Governo Constitucional, também liderado por António Guterres. Pina Moura foi ainda administrador da Galp e presidente da Iberdrola Portugal. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.