"Foi identificado o envio de mensagens falsas em nome do Pingo Doce com a informação de que foi um dos vencedores de um sorteio. Caso tenha recebido esta mensagem no seu telemóvel, ou alguma semelhante, pedimos que ignore".

A mensagem falsa em questão menciona a existência de um sorteio ou concurso e tem associada um link a solicitar dados pessoais.

O alerta foi dado pela empresa do Grupo Jerónimo Martins nas suas redes sociais e, de acordo com o Expresso, através de e-mail e via SMS.

Escreve ainda o Expresso, citando o Pingo Doce, que “este tipo de SMS pretende aliciar o utilizador a clicar no link da mensagem, para fornecer dados pessoais (nome, morada, número de identificação fiscal, entre outros) e dados bancários numa página de internet falsa em nome do Pingo Doce".

Mais, garantem que “estas SMS são enviadas para números de telemóvel aleatórios que podem ou não pertencer a clientes Poupa Mais registados". O Pingo Doce garante "que não foi alvo de acesso indevido à sua base de dados de clientes”.

"Alertamos os nossos clientes que todas as campanhas e promoções são divulgadas através dos canais oficiais da marca, nomeadamente, no nosso site, página de Facebook e/ou Instagram", diz ainda a nota do supermercado.

Em caso de dúvida, pede o Pingo Doce, "não forneça os seus dados e contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente".

Este não é o primeiro alerta emitido pelo Pingo Doce este ano. Em setembro, no seu site, lançou uma nota sobre uma outra campanha de promoções que era falsa e visava o mesmo objetivo, o de obter dados pessoais dos clientes.