Em comunicado publicado no site institucional, o Pingo Doce informa que está a recolher lotes de Canelloni De Espinafres Com Ricotta Pingo Doce 1Kg e Lasanha de Espinafres e Queijo Cabra Pingo Doce 1Kg por suspeitas de vestígios de plástico.

"Solicitamos aos nossos estimados Clientes que tenham adquirido os Canelloni De Espinafres Com Ricotta Pingo Doce 1Kg com o lote L20029, L20037, L20041, ou L20043 ou a Lasanha de Espinafres e Queijo Cabra Pingo Doce 1Kg com o lote L20034, L20036, L20041 ou L20044 o favor de os entregarem em qualquer loja Pingo Doce recebendo o seu valor de volta. Estamos a proceder à recolha preventiva dos lotes indicados destes produtos devido a uma possível presença de vestígios de plástico", pode ler-se no site da marca.

O lote do produto pode ser verificado no canto inferior direito da superfície frontal da embalagem.