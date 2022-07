Segundo comunicado enviado hoje à comunicação social, a GNR refere que "o Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Nova de Gaia, ontem [segunda-feira], dia 25 de julho, recuperou uma piscina que tinha sido furtada no interior de um terreno, no concelho de Santa Maria da Feira".

De acordo com a GNR, a investigação ao "furto de uma piscina que estava a ser montada no interior de um terreno particular" em Vila Nova de Gaia durou "um mês e meio".

"Durante a ação, foi realizada uma busca num terreno onde está a ser construída uma moradia, no concelho de Santa Maria da Feira, onde foi possível apreender e recuperar a piscina furtada", segundo a GNR.

Na sequência da ação, "foram identificados um homem e uma mulher, proprietários do terreno, de 42 e 36 anos, respetivamente", e a "piscina recuperada foi entregue ao seu legítimo proprietário".

"Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia", refere ainda a GNR.