De acordo com a PSP de Leiria, as 207 peças de cerâmica de arte Bordallo foram recuperadas e apreendidas na última quarta-feira, na sequência de diligências realizadas no âmbito de vários inquéritos crime por furtos qualificados, participados durante o mês de abril.

“Da ação desenvolvida, foi ainda identificado um suspeito de 40 anos, com historial de ilícitos semelhantes, tendo sido constituído arguido por fortes suspeitas de envolvimento nos crimes de furto e recetação”, acrescentou.

Segundo a PSP de Leiria, a empresa de Faianças Bordallo Pinheiro detetou o desaparecimento de peças cerâmicas num valor total que ronda os 140 mil euros, “pelo que esta polícia vai prosseguir com a investigação com o objetivo de recuperar as restantes peças”.

“A PSP de Leiria mantém o seu compromisso no combate à criminalidade patrimonial e na proteção dos direitos dos cidadãos”, frisou.