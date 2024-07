Ambas as pistolas fazem parte do período da história francesa que precedeu e seguiu a primeira vez que o Imperador francês abdicou, no início de abril de 1814, e estão ligadas à tentativa de suicídio de Napoleão Bonaparte em Fontainebleau, perto de Paris, na noite de 12 para 13 de abril.

Posteriormente, as pistolas foram doadas por Napoleão I ao General Armand de Caulaincourt, Duque de Vicence.

As armas vão ser vendidas num precioso estojo de madeira (nogueira, ébano, veludo verde bordado a ouro) e com acessórios.

Estas duas pistolas de percussão, incrustadas de ouro e prata e com o perfil do imperador, estão avaliadas entre 1,2 e 1,5 milhões de euros.