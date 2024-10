As autoridades alemãs invadiram uma pizzaria em Düsseldorf, no oeste da Alemanha, que, segundo consta, servia droga aos clientes quando pediam o prato "número 40" - um dos mais pedidos - do menu, avança a BBC.

Informados sobre o esquema, em março deste ano, por inspetores de alimentos, os agentes responsáveis pelo Departamento Antidrogas, da Polícia de Düsseldorf, começaram a vigiar o restaurante.

Na segunda-feira passada, o diretor criminal Michael Graf von Moltke explicou que a polícia deteve o gerente da pizzaria no seu apartamento e que, nesse momento, o homem, de 36 anos, deitou um saco com droga pela janela, que "caiu nos braços dos polícias".

Os agentes encontraram 1,6 quilos de cocaína, 400 gramas de canábis e 268.000 euros em dinheiro no apartamento do homem.

Alguns dias depois, o gerente foi libertado, reabriu o restaurante e continuou a vender a combinação de droga e pizza.

As autoridades aproveitaram a oportunidade para investigar os fornecedores da pizzaria, desmantelando uma rede de tráfico de droga.

Parte da droga usada na pizzaria era proveniente de duas plantações de canábis, uma em Mönchengladbach, a oeste de Düsseldorf, onde 300 plantas foram encontradas, e outra em Solingen, a leste da cidade, onde 60 plantas foram encontradas.

Cerca de 150 agentes realizaram buscas nas plantações, bem como em casas e empresas de 12 suspeitos, resultando na detenção de três pessoas, incluindo um jovem, de 22 anos, suspeito de ser o líder da rede.

Nas buscas, a polícia encontrou também armas, dinheiro e relógios de luxo.

Depois dos resultados das investigações serem revelados, o gerente da pizzaria voltou a ser detido ao tentar sair do país, estando, até ao momento, sob custódia policial.