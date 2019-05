Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) explica que as buscas resultaram de uma investigação internacional, no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima, levada a cabo nos últimos dias pelo Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada (ilha de São Miguel, Açores) e da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

Na sequência da investigação, desenvolvida na Região Autónoma dos Açores, foi sinalizado um veleiro, suspeito de transportar elevada quantidade de cocaína.

A embarcação em causa, procedente das Caraíbas, entrou na marina da cidade da Horta na noite de 29 para 30 de maio (quarta para quinta-feira), sendo alvo de busca, na quinta-feira, em cumprimento de mandado judicial.

Na execução da busca, a PJ contou com o apoio da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana.

Os detidos, de nacionalidade estrangeira, vão ser presentes às Autoridades Judiciárias competentes, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

A investigação contou com o apoio do Maritime Analysis and Operations Centre – Norcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, e das autoridades espanholas, francesas, italianas e montenegrinas.