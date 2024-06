A investigação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, no âmbito de um processo-crime que corre termos no DIAP de Lisboa, incide sobre a atuação concertada dos detidos, cujo objeto visa apurar a eventual prática de crimes de acesso ilegítimo, sabotagem informática, burla informática, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

De acordo com os elementos recolhidos, os detidos conseguiram obter total domínio do grupo Chimarrão, controlando todo o sistema informático relacionado com a faturação, fazendo seu aquele que era o património pessoal do fundador e das empresas do grupo.

Os suspeitos aproveitaram-se da situação de vulnerabilidade das vítimas, assumindo paulatinamente o controlo das empresas e transferindo para a sua esfera pessoal património avaliado em dezenas de milhões de euros, o que suscitou fortes suspeitas relativamente à licitude de vários negócios jurídicos.

As buscas agora realizadas na operação “Assinatura d’Ouro” permitiram a recolha e apreensão de prova de natureza documental e digital, bem como a apreensão de imóveis, saldos bancários, participações societárias e viaturas de luxo.

Os detidos serão presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, para realização do primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.