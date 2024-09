A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve dois homens pela prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, que ocorreram na madrugada do dia 31 de agosto, na via pública, junto a um estabelecimento de diversão noturna, em Vila Nova de Gaia.

Na ocasião, os suspeitos, ainda no interior do estabelecimento e por motivo fútil, envolveram-se numa discussão com as vítimas, suas desconhecidas.

Num comunicado enviado às redações, a PJ informa que já no exterior, os homens muniram-se de um ferro e, atuando em conjugação de esforços, agrediram as vítimas com extrema violência, visando, particularmente, a região da cabeça.

Na sequência da violenta agressão, as vítimas careceram de assistência hospitalar de urgência, encontrando-se uma delas internada em estado grave.

Os detidos, de 33 e 34 anos, irão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.