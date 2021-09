Segundo a PJ, o suspeito, de 52 anos, agrediu o sogro com pedras e com uma faca, “acabando a vítima por falecer no local”, em crime consumado na quarta-feira e num terreno pertencente à família em Serzedo, Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

A agressão que se revelou fatal consumou-se “no contexto de um mau relacionamento" familiar, "que já durava há vários anos”, e a causa próxima, revela a polícia, “foi o facto de o sogro, durante a manhã, lhe ter desligado a corrente elétrica propositadamente e, entretanto, se ter ausentado do local”.