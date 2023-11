A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 44 anos na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, por suspeita de ter esfaqueado outro homem no peito e por roubo agravado, revelou hoje a polícia de investigação.

O crime de que o detido é suspeito ocorreu na noite de 27 de setembro no interior de uma habitação naquela cidade, acrescenta o comunicado. Segundo a PJ, nessa noite, o suspeito, entretanto constituído arguido, com recurso a "uma arma branca", deu uma "facada no peito" a um homem de 30 anos, tendo "fugido de seguida na posse do dinheiro que este tinha consigo". "O ferido, em perigo de vida, foi transportado para unidade de saúde, onde recebeu o tratamento necessário", acrescenta a nota de imprensa. O detido, sem residência fixa, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, indica a PJ.