"A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou, localizou e deteve, em Almeirim, quatro cidadãos estrangeiros fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, com uso de arma branca, ocorrido a 22 de março deste ano", é referido em comunicado enviado às redações.

Segundo a PJ, "as diligências efetuadas desde o conhecimento da notícia do crime, permitiram determinar que ocorreu no contexto de conflitos pessoais, resultantes de relações de trabalho entre assalariados estrangeiros que se dedicam diariamente a trabalhos agrícolas naquela zona".

"A vítima, um homem também estrangeiro, de 36 anos, foi golpeada na região torácica superior, o que lhe provocou ferimentos de elevada gravidade, tendo sido submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência, que permitiu evitar um desfecho fatal", explica esta força policial.

Quanto aos detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 36 anos, estes "serão presentes às autoridades judiciárias no Tribunal da Comarca de Santarém, para interrogatório e aplicação de medidas de coação".