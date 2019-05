Em comunicado, a PJ explica que a detenção do homem, de 35 anos, ocorreu quando este se encontrava em gozo de licença de saída jurisdicional e contou com a colaboração da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

"As investigações em curso conduziram à interceção e posterior detenção deste suspeito em flagrante delito, confirmando-se que transportava no interior do organismo produto estupefaciente, que tencionava introduzir furtivamente no EP de Castelo Branco, com a finalidade de ser vendida a preços muito superiores aos praticados fora do meio prisional", lê-se na nota.

Segundo a PJ, o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido posteriormente conduzido ao EP de Castelo Branco, onde se encontra a cumprir pena de prisão pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.