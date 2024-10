"Desde o primeiro momento em que os factos foram comunicados a esta polícia, desencadeou-se um trabalho incessante de investigação e de recolha de informação, que conduziu à localização do suspeito", explica a PJ em comunicado enviado às redações.

Segundo a nota, " PJ contou com o apoio de familiares para localizar o agressor de 33 anos".

"No decurso do sentimento de insegurança e revolta, vivido nos últimos dias, no Bairro do Vale, a Polícia Judiciária contou, desde a ocorrência dos factos, com o apoio da Polícia de Segurança Pública para a reposição da segurança urbana", é ainda referido.

A PJ adiantou ainda que "o detido vai ser presente, amanhã, ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação".

Como avançado anteriormente, o suspeito sofre de esquizofrenia, está a ser acompanhado no hospital psiquiátrico Júlio de Matos e já tem cadastro de crimes menores.

Três pessoas morreram a 2 de outubro na sequência de um tiroteio, tendo os suspeitos dos disparos fugido em direção à estação de Santa Apolónia. Apenas uma pessoa esteve envolvida, tendo as outras duas auxiliado a fuga.

As vítimas são um barbeiro de 43 anos, Carlos Pina, e um casal, com cerca de 30 anos, que se encontrava à porta do espaço, Bruno Neto e Fernanda Júlia, não se conhecendo qualquer relação entre todos.

Em causa terá estado uma "altercação na barbearia". Testemunhas no local referem que os agressores exigiram ser atendidos, mesmo após recusa do barbeiro por não ter vagas, o que levou ao episódio violento.