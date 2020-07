Em comunicado, a PJ adiantou que os homens, de 29 e 25 anos, foram localizados, identificados e detidos através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

De acordo com as autoridades policiais, um dos detidos, em novembro do ano passado, acordou com a vítima um local para se encontrarem, com a finalidade de acertarem contas relativas a um empréstimo contraído entre ambos.

Na altura, a vítima, ao chegar ao local, constatou que o homem com quem havia combinado o encontro estava acompanhado por mais três pessoas, tendo tentado fugir, segundo a PJ.

“Foi manietado e, de imediato, agredido, sendo que, nesse momento, um dos coautores lhe apontou uma arma de fogo de grandes dimensões”, pode ler-se em comunicado.