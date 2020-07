Em comunicado, esta força policial referiu que o terceiro detido, uma mulher de 45 anos, ficou sujeita à obrigação de apresentações trissemanais às autoridades policiais.

As detenções destes suspeitos, dois homens, de 44 e 52 anos, e uma mulher, decorreram no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público (MP) no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro, salientou.

Segundo a PJ, as detenções e as buscas decorreram nos concelhos de Aveiro e Mealhada, no distrito de Aveiro, e permitiram apreender uma elevada quantia em dinheiro, cocaína e uma viatura de alta cilindrada.

“A investigação, iniciada em finais do ano transato, havia já conduzido ao desmantelamento de um grupo ligado ao tráfico internacional de haxixe, tendo nessa altura sido detidos mais dois indivíduos”, vincou.