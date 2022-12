A história remonta a junho passado, quando a menina, de apenas três anos, morreu, alegadamente, às mãos de um casal que a manteve raptada, em Setúbal, por dívidas da mãe, Inês Tomás.

Agora, seis meses depois, a Polícia Judiciária deteve Inês Tomás, de acordo com a CNN Portugal, por esta ter exposto a criança ao perigo e ainda um filho do casal que terá torturado a menina.

Já em junho, o casal de raptores, e ainda uma filha destes, foram detidos e ficaram em prisão preventiva, indiciados por homicídio qualificado da menor, que não resistiu às torturas a que foi sujeita numa alegada vingança para com a mãe, que tinha entregue Jéssica aos cuidados desta família.

Inês Tomás será presente ao tribunal de Setúbal entre esta quinta-feira e amanhã.

Em comunicado, a polícia de investigação criminal indicou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal e no cumprimento de mandados de detenção, foram detidas “duas pessoas suspeitas de estarem relacionadas com a morte de uma criança de três anos de idade, ocorrida no passado mês de junho, na cidade de Setúbal, quando se encontrava aos cuidados da sua suposta ‘ama’”.