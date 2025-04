A detenção aconteceu no Funchal, estando o homem, um cidadão estrangeiro, “fortemente indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”, que ficou em prisão preventiva depois de ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, refere a PJ em comunicado.

De acordo com a Judiciária, a cocaína apreendida é do “mais elevado grau de pureza detetado na Região Autónoma da Madeira, desde a abertura da extensão laboratorial de drogas e toxicologia do Laboratório de Polícia Científica (LPC) na Madeira, em julho de 2023”.

“De acordo com a casuística do LPC, a nível nacional, apresenta um grau de pureza acima da média para esta dimensão de apreensão”, complementa a PJ.

Se este produto conseguisse chegar a mercado de consumo era suficiente para “mais de 1.000 doses individuais”, indica.

O detido “foi presente a interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal”.