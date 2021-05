Em comunicado, a PJ informa que, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leiria, e no “seguimento da identificação, pela GNR de Fátima, do presumível autor dos incêndios”, desenvolveu diligências de recolha de prova e deteve o suspeito da autoria dos mesmos.

“Os cinco focos de incêndio incidiram sobre espaços habitacionais e viaturas automóveis, provocando danos que só a pronta intervenção dos bombeiros permitiu pôr termo ao risco de propagação aos espaços confinantes, nomeadamente umas bombas de combustível e um complexo hoteleiro”, lê-se no comunicado, que também refere que “os incêndios foram ateados com recurso a chama direta”.

Presente ao juiz de instrução criminal do Tribunal Judicial de Santarém, ao arguido foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva com internamento preventivo, adianta o comunicado.

Fonte da PJ disse à Lusa que o arguido, sem profissão conhecida, residente na zona de Fátima e com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, terá “agido num quadro de dependências”.