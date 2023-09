A Polícia Judiciária do Centro, com a colaboração da GNR, deteve uma mulher de 48 anos, pela presumível prática de quatro crimes de incêndio florestal, ocorridos no dia 27 de agosto em Vila Cova à Coelheira, no concelho de Vila Nova de Paiva.

A suspeita foi ajudada por um homem, já detido em 5 de setembro e ao qual foi aplicada a prisão preventiva por outros dez crimes de incêndio florestal.

Os suspeitos atearam estes quatro incêndios através do uso de chama direta numa mancha florestal próxima de zona urbana.

A atuação de ambos colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e floresta.

A detida de 48 anos vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.