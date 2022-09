De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), estão em causa “factos relacionados com a adjudicação, através de ajuste direto, de contrato de prestação de serviços celebrado entre organismos da administração pública e sociedade comercial”.

O MP adianta que as buscas estão a decorrer nas regiões de Lisboa, Coimbra, Porto e Braga e que incidem sobre “sociedades comerciais, empresas de contabilidade, residências particulares e organismos de administração pública”.

A investigação é conduzida pelo DCIAP, a estrutura do MP que investiga a criminalidade económico-financeira organizada mais grave e complexa, contando com o apoio da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ).

Segundo avançou hoje a CNN Portugal, o alvo da operação é o secretário-geral da PCM, David Xavier. Contactada pela Lusa, fonte oficial da PCM recusou até ao momento fazer comentários sobre o assunto.

A estação televisiva acrescentou que as buscas estão a decorrer em gabinetes ministeriais, mas também a residências.

A CNN avança ainda que uma empresa no Norte também está a ser alvo de buscas pelos inspetores. "As suspeitas de corrupção recaem sobre subornos para adquirir equipamentos informáticos do Estado por ajuste direto a uma empresa do Norte", refere.

(Notícia atualizada às 13h01)

*Com Lusa