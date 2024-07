O alerta chegou ao Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto às 00:09 para um incêndio na Rua 5 de Outubro, em Ramalde, no concelho do Porto.

No local estiveram 10 homens apoiados por duas viaturas dos Bombeiros Voluntários Portuenses e dos Sapadores do Porto.

No total, foram incendiadas seis motas normalmente usadas pelas plataformas de entrega de refeições, como Uber ou Glovo.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto indicou à Lusa que, “dado o valor das motas, o caso transitou para investigação da PJ”.